Звезда «Ранеток» пожаловалась на безденежье на пике славы Экс-участница «Ранеток» призналась, что ничего не заработала с концертов группы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюта

Бывшая участница «Ранеток» Нюта в интервью на YouTube-канале «Влад Череватый / Без масок» призналась, что после распада группы у нее не было денег и ей пришлось устраиваться на подработки. По словам артистки, друзья не могли поверить, что она, будучи популярной, может испытывать финансовые трудности. Нюта рассказала, что за время «Ранеток» ей не удалось накопить, поскольку ей и ее коллегам выдавали лишь малую часть заработанного с концертов.

Заработали на «Ранетках», но не сами «Ранетки». Вот так. Честно? Было такое ощущение, что это (популярность. — NEWS.ru) закончилось прям резко. Я пыталась устраиваться на работу. Визажистом я даже подрабатывала. Барабаны преподавала детям, даже такое было. И друзья, к которым я обращалась за помощью, не могли поверить в то, что я из группы и нуждаюсь в работе, даже хотя бы обычной, стабильной, — объяснила Нюта.

По словам певицы, руководство «Ранеток» с концерта в «Олимпийском» заработало миллионы, а девушкам заплатили лишь 100 тысяч рублей. Более того, как утверждает Нюта, им не разрешали участвовать в других проектах, угрожая судом.

Ранее стало известно, что американская певица Бритни Спирс заработала порядка $40 млн на продаже своих мемуаров «Женщина во мне». Отмечается, что звезда также продолжает получать отчисления за выпущенные ранее альбомы и зарабатывает на реализации собственной линейки ароматов.