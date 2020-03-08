https://static.news.ru/photo/55ef716e-614c-11ea-9605-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: tatiana_navka/instagram.com

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала огромный букет, который ей подарил супруг в честь 8 Марта.

Спортсменка опубликовала фото с младшей дочкой Надей, которая тоже получила букет тюльпанов от папы.

Смотрю на эти солнечные цветы, и так хочется, чтобы внутри у каждой светило своё внутреннее солнце: яркое, жаркое, нежное, беззаботное и прекрасное! Сияйте, расцветайте, дарите этому миру красоту и нежность! С праздником, девочки! — написала 44-летняя фигуристка в Instagram.

Кроме того, Надежда Пескова подарила маме открытку, сделанную своими руками. По словам Навки, её наследница растёт творческой и самостоятельной личностью.

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