Первый канал назвал имена наставников девятого сезона шоу «Голос 60»

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Первый канал обнародовал имена наставников, которые примут участие в новом сезоне шоу «Голос». Ими станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста.

Сейчас к первому этапу — слепым прослушиваниям — были допущены конкурсанты, прошедшие начальный отбор. Ведущим шоу выступит российский актёр Дмитрий Нагиев, сообщили представители телеканала.

Все четверо уже не раз работали в проекте. И в том числе как тренеры конкурировали друг с другом, — говорится в сообщении.

Ранее Первый канал назвал имена наставников, которые примут участие в новом сезоне шоу «Голос 60+». Ими станут Елена Ваенга, Гарик Сукачёв, Лев Лещенко и Тамара Гвердцители, писал NEWS.ru.