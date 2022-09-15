Перспективы Макса Барских на Западе сравнили с дыркой от бублика Продюсер Рудченко сравнил перспективы певца Макса Барских на Западе с дыркой от бублика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Макс Барских

Макс Барских и другие украинские артисты наивно полагают, что их творчество кому-то нужно за границей, на самом деле в каждой европейской стране и США существуют свои звезды и рынок ограничен, рассказал в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, этим певцам просто нет места, музыкантам с постсоветского пространства нужно учитывать менталитет западных стран, а в целом их перспективы можно сравнить с дыркой от бублика.

Наши славянские братья наивно полагают, что их творчество будет интересно на Западе, они ошибаются и тем более там тоже есть свои нюансы. Если по звуку наши и союзные артисты догнали Европу, то, например, по смысловым нагрузкам у них совсем по-другому все воспринимается, — считает Рудченко

Продюсер упомянул песни западных артистов, в частности Katy Perry и рэпера Drake, и сравнил с исполнителями постсоветского пространства. Как отметил Рудченко, то, что пытаются делать наши исполнители, на Западе не заходит, поскольку нужно делать акцент на ментальность.

Творчество украинских исполнителей нужно было только в России и на постсоветском пространстве, а уйдя с этого рынка, они получат просто бублик и будут заниматься аранжировками для западных артистов. Себя как артистов они продать не смогут. Выехать на определенной жалости к украинскому народу уже у них не получится, потому что тема Украины на Западе токсична, — заявил Рудченко.

Активно критикующий военную операцию на Украине и нелестно высказывающийся о России Макс Барских начал новый этап своего творчества. Он взял сценический псевдоним Mick Sunday, записал англоязычную песню I feel good и выпустил клип на нее, однако просмотры оказались крайне низкими — всего 45 тысяч, тогда как его русскоязычные песни собирали сотни миллионов.

Ранее пиар-директор издания The Voice Никита Мартынов рассказал, как Барских пытался попасть на обложку женского журнала Cosmopolitan. Он заявил, что музыканта «несло до невозможности». После отказа в просьбе «впечатлительный» исполнитель начал делать вид, как будто ему это и вовсе не было нужно.