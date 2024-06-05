Пересильд отпраздновала день рождения дочери с бывшим возлюбленным Пересильд, Учитель и Тройник встретились на дне рождения дочери актрисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Юлия Пересильд отпраздновала день рождения младшей дочери Марии с экс-возлюбленным режиссером Алексеем Учителем, от которого и родилась девочка. Также на празднике присутствовал новый партнер звезды фильма «Вызов» Михаил Тройник. Актриса в том числе поздравила дочь в Telegram-канале теплым посланием.

Маша, Мария, Маруся! 11 лет! Ты — моя огненная королева, женщина-загадка, нежная душа в такой безумно горячей оболочке. Я люблю тебя очень. Будь собой! Я всегда рядом, мы всегда рядом. Мой белокурый ангел, — написала Пересильд.

Артистка также опубликовала в соцсети кадры, где именинница задувала свечи на торте. После этого девочка поцеловала каждого из своих родителей.

У Пересильд и Учителя двое детей. Актриса также воспитывает 15-летнюю дочь Анну, которая снялась в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Бывшие возлюбленные сохранили теплые отношения и продолжают работать вместе.

С 2022 года Пересильд встречается с коллегой Михаилом Тройником. Актриса публично подтвердила отношения.

Ранее звезда опубликовала в соцсетях фотографию в черном купальнике. Пересильд сопроводила снимок размышлениями о вдохновении. Кадр сделан на Пхукете в Таиланде.