Передача «Честный развод»: Муцениеце опубликовала новое видео с детьми

https://static.news.ru/photo/916c6924-c9af-11ea-bd51-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце поделилась видео, на котором спрашивает своих детей Тимофея и Мию о том, как они отдохнули на море.

Она поздоровалась с подписчиком и заявила, что они смотрят передачу под названием «Честный развод».

Как вы поняли, она не просто про разводы, а это честный развод на честный разговор. Сегодня у меня в гостях мои отпрыски. И мы расставим все точки над i и узнаем всю правду. Рассказывайте ребята, как отдохнули на море? — сказала она, обратившись к детям.

Тимофей и Мия в ответ лишь смущённо посмотрели на маму.

Интернет-пользователи посчитали, что Муцениеце спрашивает, как дети отдохнули в Крыму с отцом и его новой возлюбленной Мирославой Карпович. Они оценили чувство юмора актрисы, отметив, что у неё адекватная реакция на новый роман бывшего мужа.

Как писал NEWS.ru, ранее мама Мирославы Карпович прокомментировала сообщения о том, что её дочь увела из семьи Павла Прилучного. Роман двух артистов обсуждают уже несколько недель. По слухам, влюблённые стали жить под одной крышей, однако Лариса Карпович заявляет, что её дочь оклеветали.

Задействованный в пьесе вместе с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович актёр рассказал о начале их романа. По его словам, она буквально приворожила артиста. Несмотря на то что поначалу он пытался убрать её из спектакля, она хитрыми уловками смогла очаровать актёра и добиться его ухода из семьи. По его словам, актриса использовала «типичные женские штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок. Это в буквальном смысле заставило Прилучного сиять. Он выглядел счастливым, словно ребёнок.

По одной из версий, именно вмешательство Карпович привело к разводу Прилучного с Агатой Муцениеце после 10 лет брака. Хоть после развода актёр и утверждал, что в его жизни появилась другая, поклонники ему не поверили. Прошло слишком мало времени после его разрыва с женой, и Прилучного с Карпович заметили на отдыхе у моря вместе. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом были семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.