16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Пьеха не стал оценивать решение арбитра выгнать жену, избившую его сына

14:19, 22 июля 2021
Стас Пьеха Стас Пьеха Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский певец Стас Пьеха не стал комментировать и оценивать новость о том, что футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал жену Ирину из дома после того, как она избила семилетнего сына артиста, передаёт «Газета.Ru».

Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать, — отметил исполнитель.

Музыкант подчеркнул, что до инцидента его семья «никак не была знакома с Безбородовыми».

Скандал разразился вокруг семьи после инцидента на даче под Петербургом. Бывшая жена Пьехи рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Когда дети вместе играли у соседей, жена арбитра, изначально, судя во всему, невзлюбившая Петю, с криками выгнала его с участка. Обидевшись,  мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.

Ранее Горчакова в сторис своего Instagram сравнила последние дни после избиения семилетнего Петра с войной. 

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео