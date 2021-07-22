Пьеха не стал оценивать решение арбитра выгнать жену, избившую его сына

Российский певец Стас Пьеха не стал комментировать и оценивать новость о том, что футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал жену Ирину из дома после того, как она избила семилетнего сына артиста, передаёт «Газета.Ru».

Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать, — отметил исполнитель.

Музыкант подчеркнул, что до инцидента его семья «никак не была знакома с Безбородовыми».

Скандал разразился вокруг семьи после инцидента на даче под Петербургом. Бывшая жена Пьехи рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Когда дети вместе играли у соседей, жена арбитра, изначально, судя во всему, невзлюбившая Петю, с криками выгнала его с участка. Обидевшись, мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.

Ранее Горчакова в сторис своего Instagram сравнила последние дни после избиения семилетнего Петра с войной.