Пьеха неожиданно согласился с избившей его сына женщиной

Певец Стас Пьеха неожиданно согласился с Ириной Безбородовой, избившей его сына. Женщина во время скандала на даче говорила, что её ребёнок неприкосновенен. Пьеха согласен, но с поправкой. Пост опубликован в его Instagram.

Это единственный аспект, в котором я полностью согласен с г-жой И. Безбородовой, избившей моего сына и его бабушку, только с одной поправкой — все дети неприкосновенны! — написал Пьеха, прикрепив кусок из видео, которое ранее публиковала мать ребёнка Наталья Горчакова.

Певец также поблагодарил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина за то, что тот взял ситуацию на личный контроль. Пьеха надеется, что дело станет для многих важным уроком.

Повторюсь... Нет ни одного ребёнка, которого можно бить! Ни своего, ни чужого, — заключил он.

Скандал разразился вокруг арбитра Владислава Безбородова, обслуживающего матчи Российской премьер-лиги. Сам рефери не принимал в нём участие, интерес к семье обеспечила его супруга Ирина. Бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.

Ранее мать певца Стаса Пьехи российская эстрадная певица и ведущая Илона Броневицкая в беседе с NEWS.ru впервые отреагировала на избиение внука.