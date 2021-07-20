Опубликовано видео избиения сына Стаса Пьехи на даче

Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова опубликовала в своём микроблоге видео конфликта, который произошёл после избиения семилетнего сына певца. На кадрах видно, что она пытается образумить соседку, пишет РЕН ТВ.

Мать ребёнка несколько раз обращается к злоумышленнице со словами «Как вам не стыдно», также она кричит кому-то из домочадцев, чтобы те вызвали скорую и полицию.

Семилетнего сына певца избили во время конфликта в посёлке Рощино под Санкт-Петербургом. Там мальчик отдыхал вместе с родственниками. Конфликт случился из-за надувного бассейна. По словам самого певца, его сын дружил с ребёнком, мать которого в итоге избила его сны. Обиженный ребёнок проткнул бассейн карандашом, из-за чего разгневанная женщина швырнула ребёнка так, что тот пролетел на два метра.

Ранее сын российского певца Стаса Пьехи Петя был жестоко избит соседями по коттеджному посёлку под Санкт-Петербургом. Мальчик получил сотрясение мозга и многочисленные ушибы.