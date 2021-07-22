Мать избитого сына Пьехи сравнила свою жизнь с войной

Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова в сторис своей страницы в социальной сети Instagram сравнила последние дни своей жизни после избиения семилетнего Петра с войной. Девушка отметила, что наследник постоянно спрашивает её, когда его выпишут из больницы и отпустят домой и когда ему купят новую игрушку. Горчакова также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Надеюсь, что скоро [отпустят домой], сынок, и что вся эта история забудется, как страшный сон. Как хорошо, что у детей другое восприятие жизни. Читаю ваши сообщения и не могу поверить, что в мире так много эмпатичных и добрых людей, — подчеркнула Горчакова.

Она добавила, что звёздная семья очень устала от больницы, обследований и бесед с оперативниками в полиции.

Горчакова также ответила на пост блогера Лены Миро про избиение своего сына соседкой Ириной Безбородовой. Модель пошутила, что публицистка «раскрыла преступление», однако заявила, что с мужем Безбородовой — футбольным арбитром Владиславом Безбородовым — она «не пересекалась от слова совсем».

Скандал разразился вокруг семьи после инцидента на даче под Петербургом. Сам рефери не принимал в нём участие, интерес к семье обеспечила его супруга Ирина. Бывшая жена Пьехи рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.