«Раскрыла преступление»: мать сына Пьехи оценила пост Миро про избиение

Мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова в сторис своей страницы в социальной сети Instagram ответила на пост блогера Лены Миро про избиение своего сына соседкой Ириной Безбородовой. Модель пошутила, что публицистка «раскрыла преступление», однако заявила, что с мужем Безбородовой — футбольным арбитром Владиславом Безбородовым — она «не пересекалась от слова совсем».

Горчакова также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Скандал разразился вокруг семьи после инцидента на даче под Петербургом. Сам рефери не принимал в нём участие, интерес к семье обеспечила его супруга Ирина. Бывшая жена Пьехи рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.