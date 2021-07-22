Блогер Лена Миро назвала причину избиения сына Стаса Пьехи

Российский блогер Лена Миро на своей странице в «Живом журнале» предположила, что Ирина Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи из-за ревности к молодой матери пострадавшего мальчика — Наталье Горчаковой. Публицистка предложила сравнить фото обидчицы ребёнка и его «красавицы» родительницы.

Миро также обратила внимание на «холёного, спортивного» супруга Безбородовой — 48-летнего футбольного арбитра Владислава Безбородова.

[Безбородов] прилично моложе своей морщинистой, краснолицей и агрессивной жены: ему — 48, ей — 53. Мне кажется, мадам Безбородовой, которая только недавно въехала в коттеджный посёлок, где живёт маленький Петя, не понравилось соседство с такой красивой женщиной, как бывшая жена Стаса [Пьехи], — отметила Миро.

Блогер добавила, что симпатичная экс-супруга музыканта стала «воплощением самых тёмных страхов» Безбородовой. И именно по этой причине, считает Миро, она запретила своим детям общаться с сыном Пьехи — Петром.

Скандал разразился вокруг семьи после инцидента на даче под Петербургом. Сам рефери не принимал в нём участие, интерес к семье обеспечила его супруга Ирина. Бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова рассказала, что её сын Петя дружил со средним ребёнком семьи Безбородовых. Дети вместе играли у соседей. Но жена арбитра, судя по всему, изначально невзлюбила Петю и с криками выгнала его со своего участка. Обидевшись, семилетний мальчик карандашом проткнул надувной бассейн семьи Безбородовых.

По версии семьи Стаса Пьехи, в ответ женщина схватила Петю за руку и «со всей силы швырнула на землю ребёнка так, что тот отлетел на два метра». На защиту примчалась бабушка ребёнка. От Ирины досталось и ей: супруга арбитра якобы нанесла ей удар в шею. Пенсионерку госпитализировали в отделение травматологии. Позднее Горчакова опубликовала в своём Instagram видео с высказываниями нападавшей.