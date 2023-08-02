Панин заявил об интимной связи с Киркоровым

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Алексей Панин

Актер Алексей Панин заявил в своем Telegram-канале, что имел интимную связь с певцом Филиппом Киркоровым. При этом он опроверг информацию о том, что он спал с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Я сейчас пересмотрел интервью с Ксенией Собчак. Ксюша — молодец, она очень профессиональный журналист. Сейчас я позвонил Максиму Галкину и попросил у него прощения. Потому что все подумали, что я [имел секс] с Максимом Галкиным. Я с ним не [занимался сексом] никогда. Я [занимался сексом] с Филиппом Киркоровым. А человек, про которого все подумали, что он расстегивает ширинки, это не Безруков, это был Виктор Сухоруков, — сказал Панин.

31 июля на YouTube-канале Ксении Собчак было опубликовано интервью с Паниным, в котором он в том числе совершил аутинг российским артистам, но редакция канала зацензурировала имена этих людей. Сама Ксения Собчак во время интервью пояснила Панину, что в западных странах насильственные камин-ауты считаются этически недопустимыми.

В мае актер Алексей Панин был объявлен в федеральный розыск. До этого в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту. Незадолго до того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, в московской квартире, где был прописан актер, прошли обыски. Сам Панин в комментарии NEWS.ru заявлял, что относится к уголовным разбирательствам в отношении него с улыбкой. Сейчас он живет в Испании.