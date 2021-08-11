Панин ответил Соловьёву, обещавшему актёру «большую неприятность»

Актёр Алексей Панин ответил телеведущему Владимиру Соловьёву, который ранее обещал создать звезде фильма «Жмурки» «большую неприятность». Видеообращение артист опубликовал в Instagram.

В нём Панин отметил, что не хотел бы спорить с журналистом, однако вынужден это сделать в связи с тем, что его якобы оболгали. Так, он обратил внимание на слова телеведущего о долгах актёра в России.

У меня нет никаких долгов в Российской Федерации! Я не должен ни копейки, — отметил Панин, добавив, что он погасил все задолженности и даже оставил стране свой дорогостоящий автомобиль.

Кроме того, актёр ответил на обвинения в том, что он якобы извращенец. Артист считает это спорным, а извращенцами, по его словам, можно считать и людей, которые предпочитают купаться голыми. В этот момент к Панину подбежала его собака, которая по его просьбе гавкнула в камеру на Соловьёва.

Накануне Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб». Он показал кадры, снятые в театре, на которых мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом, на котором написано: «На выкуп из чеченского плена». Журналист отметил, что когда-то блестящая актриса Ахеджакова попала из режиссёрских рук «в лапы ЛГБТ» и стала «стареющим посмешищем».

Что касается конфликта Соловьёва и Панина, он начался с того, что актёр на своей странице в Instagram попросил кого-нибудь плюнуть в лицо телеведущему после критики журналиста в адрес Ахеджаковой. Панин пообещал заплатить за это €500.

Соловьёв после этого заявил, что сейчас советуется с адвокатами, а у команды юристов есть партнёрские отношения с коллегами в Испании, где сейчас проживает Панин.