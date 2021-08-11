Соловьёв отреагировал на угрозы Панина заказать плевок в его «рожу»

Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своём YouTube-канале «Соловьёв LIVE» объяснил актёру Алексею Панину, живущему в Испании, чем для него обернётся предложение «плюнуть в рожу» журналисту и заплатить за этот «заказ» €500. Шоумен подчеркнул, что сейчас советуется с адвокатами, а у команды юристов есть партнёрские отношения с коллегами в Королевстве Испания.

Соловьёв предупредил и тех, кто планирует осуществить «заказ» артиста. Он отметил, что «покушение» плевком могут расценить как наёмническую деятельность. Исполнитель в этом случае не отделается административным наказанием.

У нас есть хорошие партнёрские адвокаты в Испании. И у меня есть выбор. Я могу тихо, спокойно обратиться и создать большую неприятность для гражданина Панина, которая может привести к тому, что Европа для него будет закрыта навсегда. Он не очень понимает, что за этот призыв может получить тюремный срок, — заявил Соловьёв.

Журналист добавил, что за плевок в лицо на фоне пандемии COVID-19 должно последовать серьёзное наказание. Соловьёв выяснил, что по законам Испании за такой поступок предусмотрен штраф до €50 тысяч или лишение свободы до двух лет за попытку инфицирования.

Накануне Соловьёв обрушился с критикой на новый спектакль в «Современнике» «Первый хлеб». Он показал кадры, снятые в театре, на которых мужчины целуются, а актриса Лия Ахеджакова стоит с транспарантом, на котором написано: «На выкуп из чеченского плена». Журналист отметил, что когда-то блестящая актриса Ахеджакова попала из режиссёрских рук «в лапы ЛГБТ» и стала «стареющим посмешищем».

Ранее советский и российский актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru назвал ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьёва «трусом и подлецом». Он подчеркнул, что журналист — «профессионал пропагандистского дела» и провокатор, оскорбляющий слабых людей, неспособных ему ответить.