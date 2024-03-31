Отсидевший в тюрьме экстрасенс помогал сокамерникам получить меньший срок Экстрасенс Левин заявил, что «магией» помогал сокамерникам получить меньший срок

Фото: Пресс-служба ТНТ

Максим Левин

Победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» и участник «Новой Битвы экстрасенсов» колдун Максим Левин признался, что помогал сокамерникам в тюрьме получить меньший срок «с помощью магии». В эфире второго выпуска нового сезона шоу медиум отметил, что не смог принять участие в «Битве сильнейших», поскольку отбывал наказание.

Многие сокамерники получили меньше, чем могли бы получить. Колдовал, а что оставалось делать? Огонь есть, спички есть, — рассказал Левин.

Как пишет «Газета.Ru» в августе 2022 года экстрасенс получил три года лишения свободы, его обвинили в мошенничестве, после чего он на протяжении нескольких лет скрывался от правоохранителей. По данным издания, Левин обманул китайских бизнесменов на миллионы рублей. В декабре 2019 года его объявили в розыск.

В новом выпуске «Битвы» именно Левин, по мнению наблюдателей из Калининградской области, которым нужна была помощь, лучше остальных справился с заданием, оставив в тени молодых участников. Экстрасенсам нужно было разгадать тайну хозяев строящегося частного дома, а также узнать, что их мучает в его стенах. Левин определил, что в этом месте обитает сильный некродух, и раскритиковал работу своих конкурентов.