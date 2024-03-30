Победитель «Битвы экстрасенсов» разнес новичков в новом сезоне Колдун Левин ополчился на вампира Краснова в новой «Битве экстрасенсов»

Фото: Социальные сети

Максим Левин

Колдун Максим Левин, два года назад ставший победителем 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», в новом выпуске шоу в Калининградской области справился с заданием лучше молодых участников. Нужно было разгадать тайну хозяев строящегося дома и узнать, что их мучает в его стенах.

Победитель позапрошлогодней «Битвы» пришел последним, когда остальные участники уже прошли задание. Левин начал осматривать дом, и ему сразу не понравилось, как в нем «поработали» до него. Он допустил, что именно прошлые экстрасенсы привели в дом мертвецов.

Мертвых в дом тащить — так себе, — сказал Левин.

Колдун заподозрил вампира Артема Краснова в том, что именно он распахнул двери для мертвечины. Левин попросил у хозяев нож для защиты, отогнал всех и залез в воду, разлитую перед домом. Левин сказал, что это естественное зеркало, в котором спрятался мертвец, — но это не просто умерший, а некродух.

По словам колдуна, это симбиот, — единый дух, который выступает в разных ипостасях. Левин рассказал, что когда более сильные духи поглощают слабых, то чем их больше, тем больше им требуется еды. Он назвал его воином, который притягивает более слабых духов.

В итоге Левин решил, что вампир все же не виноват. Колдун сказал, что некродух появился уже давно, но он усилил его своим ритуалом.

Хозяин дома Сергей поверил колдуну и заплакал. Он предположил, что когда-то на этом участке умер молодой парень и некродух протащил его в дом, но тот мог случайно снять его на фото или видео, тем самым разозлив. Другие хозяева подтвердили эту версию. По их словам, после смерти 30-летнего юноши в полиции сообщили, что он был блогером и действительно увлекался съемками видео.

До Левина единственным, кто указал на эту смерть, был деревенский колдун Александр Саков. Он пообещал, что соберет землю с кладбища, подготовится к ритуалу и вернется. Но о нем все забыли, когда появился Левин. Ему доверились и согласились на его ритуал.

Левин в свою очередь усомнился в ритуале Сакова, когда про него наконец вспомнили. Он призвал не обращаться к нему за помощью, так как, по его мнению, от этого будет только хуже. Саков выразил возмущение в связи с поведением коллеги, высказавшись о нем в готическом зале.

Никто не давал права отговаривать от работы другого экстрасенса. Вы отговорили людей, чтобы я увидел, что ваша работа не сработала. Но если бы я пришел и увидел, что все сработало, то сказал бы честно. Голос повышать не надо, — предостерег Саков.

Ведущий шоу Марат Башаров поинтересовался у Левина, не лукавит ли он, утверждая, что никого не отговаривал. Он заподозрил колдуна в воздействии на людей, но Левин все отрицал и оправдывался.

Башаров объявил о новом правиле с этого сезона: теперь экстрасенс, чье имя оказалось в черном конверте, может не только получить второй шанс, но и предложить на вылет кого-то вместо себя. Для этого нужно вызвать соперника на дуэль, обладателю белого конверта также можно бросить вызов.

Другие экстрасенсы сравнили возвращение Левина с боями без правил. Так, Николь Кузнецова заявила, что колдун отчитывает успешных экстрасенсов, «как школьников». Левин же назвал их «неопытной порослью» и продолжил нападки на вампира Краснова, обвинив его в том, что тот хотел навредить соперникам.

Ранее СМИ писали о череде загадочных смертей, которые преследуют участников «Битвы экстрасенсов» и других подобных шоу о людях со сверхъестественными способностями. Так, среди умерших в том числе оказался маг Алексей Фад, утверждавший, что знает секрет бессмертия. Экстрасенс скончался в июне 2009 года, когда праздновал в Турции 50-летний юбилей.