Отношения Брэдли Купера и Джиджи Хадид вышли на новый уровень People: Брэдли Купер и Джиджи Хадид находятся в полноценных отношениях

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брэдли Купер

Актер Брэдли Купер и Джиджи Хадид находятся в полноценных отношениях, пишет People со ссылкой на инсайдера. По его словам, 29-летняя модель очень счастлива с голливудской звездой. Купер старше Хадид на 20 лет.

Они оба заняты, но умудряются проводить время вместе и наслаждаться друг другом. Когда все началось, я не был уверен, что это что-то большее, чем мимолетная интрижка, но все стало серьезнее, — утверждает источник.

Супермодель и актер любят одних и тех же людей, а Хадид восхищалась Купером и была влюблена в него до того, как они начали встречаться, отметил инсайдер. По данным издания, у пары хорошая, стабильная социальная жизнь. Актер и модель действительно счастливы.

Другой инсайдер отметил, что Хадид и Купер совмещают карьеру, семью и отношения. Удается им это благодаря хорошему старту в отношениях. Каждый восхищается успехом другого, у них есть общие дети.

Джиджи Хадид воспитывает трехлетнюю дочь Кхай от бывшего супруга Зейна Малика. У Купера есть дочь Леа Де Сен от экс-возлюбленной, супермодели Ирины Шейк.

Бывшая девушка актера ранее опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео со своим ребенком. Семилетняя Лея в ролике говорит по-русски. Ирина Шейк смеется за кадром. В видео также попало фото, где модель держит в руках старую советскую куклу.