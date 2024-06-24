Ирина Шейк показала, как ее дочь от Брэдли Купера говорит по-русски Ирина Шейк поделилась видео, на котором ее дочь говорит с собакой по-русски

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Шейк

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеонарезку смешных моментов со своей семилетней дочерью Леей от голливудского актера Брэдли Купера. На одном из кадров девочка пытается разбудить спящую собаку и говорит по-русски на фоне счастливого смеха знаменитой мамы. На другом кадре Шейк держит в руках старую советскую куклу.

Привет, — с акцентом произнесла дочка Шейк в видео.

Ранее Шейк показала, что, живя в США, предпочитает читать классиков русской литературы. Так, звезда подиумов опубликовала фотографии книг «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Свой выбор модель оставила без подписи и комментариев. Помимо этого, Шейк представила снимок меню из американского ресторана русской кухни. Модель отметила, что среди ее приоритетных блюд значатся борщ и сырники. Также в меню присутствуют пельмени и картофельное пюре с куриной котлетой.

До этого Ирина Шейк опубликовала серию фотографий со сладостями отечественного производства, которые продаются в Нью-Йорке. Артистка показала популярные шоколадные конфеты, мороженое пломбир и кукурузные палочки. Супермодель сопроводила снимки короткой ироничной фразой: «Ну все».