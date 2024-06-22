Ирина Шейк показала, что из русского читает и ест в США Ирина Шейк показала, что в США читает романы Пастернака и Булгакова

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Шейк

Российская супермодель Ирина Шейк показала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена), что, живя в США, предпочитает читать классиков русской литературы. Так, звезда подиумов опубликовала фотографии ее книг «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Свой выбор модель оставила без подписи и комментариев.

Помимо этого, Шейк представила снимок меню из американского ресторана русской кухни. Модель отметила, что среди ее приоритетных блюд значатся борщ и сырники. Также в меню присутствуют пельмени и картофельное пюре с куриной котлетой.

Ранее Ирина Шейк опубликовала серию фотографий со сладостями отечественного производства, которые продаются в Нью-Йорке. Артистка показала популярные шоколадные конфеты, мороженое пломбир и кукурузные палочки. Супермодель сопроводила снимки короткой ироничной фразой: «Ну все».

Ирина Шейк уже несколько лет живет и работает в США, где воспитывает дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка родилась в 2017 году, однако через два года пара рассталась. СМИ писали, что разрыву могла способствовать работа Купера с певицей Леди Гагой, однако она опровергла эти домыслы.