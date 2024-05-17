«Ну все»: Ирина Шейк забыла про диету, увидев российские сладости в США Супермодель Ирина Шейк скупила российские сладости в Нью-Йорке

Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Ирина Шейк

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) серию фотографий со сладостями отечественного производства, которые продаются в Нью-Йорке. Артистка показала популярные шоколадные конфеты, мороженое пломбир и кукурузные палочки.

Ну все, — подписала модель, добавив смайлик, изображающий безумие.

Ирина Шейк уже несколько лет живет и работает в США, где воспитывает дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Девочка родилась в 2017 году, однако через два года пара рассталась. СМИ писали, что разрыву могла способствовать работа Купера с певицей Леди Гагой, однако она опровергла эти домыслы.

Ранее Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для журнала Print Magazine, где позировала в черных латексных трусах, держа в руках ребенка-робота Schiaparelli. На одном из кадров 38-летняя модель была без бюстгальтера, она демонстрировала свою смелость и харизму в общении с роботом-ребенком. Визажисты сделали Шейк гладкий пучок и естественный макияж.

Также стилист Ольга Ким обратила внимание на наряд Ирины Шейк для бала Met Gala 2024. Эксперт отметила, что модель выбрала совершенно классическое платье. Ким выразила мнение, что в этом и есть фишка Шейк, которая не носит суперэкзотические вещи, в отличие от певицы Леди Гаги.