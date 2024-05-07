«В этом ее фишка»: стилист оценила платье Ирины Шейк из 84 тысяч кристаллов Стилист Ким: модели Ирине Шейк идеально подходит классический умеренный стиль

Фото: JUSTIN LANE/EPA

Ирина Шейк

Российская модель Ирина Шейк выбрала совершенно классическое платье для бала Met Gala 2024, без особых элементов дизайна, которые бросаются в глаза, кроме того, что оно расшито кристаллами, заявила NEWS.ru стилист Ольга Ким. По ее словам, в этом и есть фишка Шейк, которая не носит суперэкзотические вещи, в отличие от певицы Леди Гаги.

У нее достаточно классический и умеренный стиль. В этом ее фишка. Образ состоит не только в платье, он в целом интересен, в том числе благодаря украшениям и аксессуарам. У нее еще есть браслет на плечевой зоне. Это смотрится интересно. Губы не ало-красные, которые супер сексуально вызывающие, а темные. Это тоже элемент стиля и более скромного образа, — сказала Ким.

По мнению стилиста, Шейк подходит этот стиль, поскольку он достаточно спокойный и женственный. Она добавила, что образ модели дополнен украшениями и аксессуарами.

Шейк появилась на светском мероприятии в облегающем макси-платье с декольте, которое было украшено 84 тысячами кристаллов Swarovski. Над нарядом супермодели работали в течение 200 часов. Знаменитость дополнила образ украшениями: каффами, массивным колье и браслетами. Визажисты сделали Ирине Шейк макияж с угольно-черными стрелками и бордовыми губами, а стилисты — высокий гладкий пучок.

Ранее Шейк поздравила свою старшую сестру Татьяну Петенкову с 40-летием. Шейк опубликовала несколько архивных снимков, назвав Татьяну Тысиком и написав латиницей, что она снова помолодела.