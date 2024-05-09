Ирина Шейк снялась в латексных трусах и с ребенком-роботом Ирина Шейк снялась в необычных образах для журнала Print Magazine

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Шейк

Модель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для журнала Print Magazine, где она позировала в черных латексных трусах, держа в руках ребенка-робота Schiaparelli. Фотограф Дрю Викерс опубликовал кадры со знаменитостью в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На одном из кадров 38-летняя модель была без бюстгальтера, она демонстрировала свою смелость и харизму в общении с роботом-ребенком. Визажисты сделали Шейк гладкий пучок и естественный макияж.

На Met Gala 6 мая Ирина Шейк явилась в великолепном облегающем макси-платье, которое было украшено 84 тысячами кристаллов Swarovski, привлекая внимание и восхищение публики своим стильным и смелым образом.

Ирина Шейк уже несколько лет живет и работает в США, где воспитывает дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в 2017 году, однако через два года пара рассталась.

Ранее в Эквадоре участницу конкурса «Мисс Эквадор — 2022» от провинции Лос-Риос Лэнди Паррага убили, вычислив ее местонахождение по фотографии тарелки с севиче из осьминога. Модель застрелили прямо в ресторане, где она обедала.