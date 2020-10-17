Отец певца Витаса скончался в Одессе

https://static.news.ru/photo/e5096b68-11ee-11eb-943c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vitasroom/Instagram.com

Отец певца Витаса Владас Грачёв умер в Одессе на 73-м году жизни. Покойный в молодости был солистом вокально-инструментального ансамбля.

Как передаёт НСН, Владас Грачёв боролся с тяжёлом недугом на протяжении шести месяцев. Мужчина скончался в окружении членов семьи и друзей. Витас в соцсетях объявил, что церемония прощания начнётся в одесском Свято-Успенском кафедральном соборе 19 октября в 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сам артист не смог лично попрощаться с отцом из-за закрытия границ.

В 2001 году от рака умерла мать Витаса Лидия Грачёва.

19 октября в возрасте 60 лет ушёл из жизни российский писатель, член оргкомитета Международного фестиваля «Петербургские мосты» Владимир Шпаков, передавал NEWS.ru.