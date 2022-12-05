Актер, телеведущий Оскар Кучера заявил, что на фоне проведения специальной военной операции на Украине «голубые огоньки» не могут быть прежними. Он призвал избавиться от деланой радости на телеэкране и вернуть на Первый канал программу Ивана Урганта. Почему Кучера считает, что кампания против шоумена могла быть проплаченной, и кто истинные патриоты — уехавшие из России артисты или те, кто решил остаться в стране, Оскар рассказал в интервью NEWS.ru.