Опубликован список звезд, сделавших пластическую операцию Бабкина, Пугачева и Киркоров оказались в списке клиентов пластических хирургов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

NEWS.ru составил список звезд, которые воспользовались услугами пластических хирургов. В него в том числе вошла Надежда Бабкина, чьи фото 21 января появились в Сети с утверждением, что 73-летняя артистка «молодеет с каждым днем». Пользователи же, напротив, сравнили народную артистку с экспонатом музея восковых фигур. Пластический хирург Мария Ситникова предполагала, что певица пользовалась процедурой подтяжки лица.

Круговая подтяжка лица — это перемещение тканей. Во время операции производится ушивание мышечного слоя лица, перераспределение и удаление растянутой кожи. Один из явных возрастных признаков — дряблая кожа на нижней трети лица. Подтяжка лица избавляет от этих изменений, — говорила Ситникова.

Также в списке оказались певица Алла Пугачева с блефаропластикой и другими манипуляциями с кожей лица. Телеведущая Виктория Боня потратила $215 тысяч на коррекцию формы глаз у пластического хирурга Чиа Чи Као. Филипп Киркоров признавался, что у него есть свой пластический хирург — Тимур Хайдаров. По словам певца, Хайдаров избавил его от 30 литров жира и сделал ему коррекцию фигуры.

В октябре автомобиль одного из адвокатов хирурга Тимура Хайдарова после скандала с пластическими операциями певицам Славе и Любови Успенской облили кислотой на стоянке в Москве. Неизвестные пытались запугать защитника врача. Юрист написал заявление в полицию.