«Опасно»: бортпроводники самолёта отказались дать Агутину лимон

https://static.news.ru/photo/76e26968-dfb8-11ea-9893-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: agutinleonid/instagram.com

Певец Леонид Агутин поделился с подписчиками историей, которая произошла с ним на борту самолёта. По его словам, стюардессы отказались дать ему кусочек лимона для стакана минералки.

Он уточнил, что таковы требования Роспотребнадзора в связи с опасностью распространения коронавируса, так как неизвестно, кто и как режет плод.

Сижу, пью воду без лимона. Неинтересно, но я терплю! Дело серьёзное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! Рядом с рыбой и рисом лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! — написал музыкант в своём Instagram.

Оценивая случившееся, Агутин отметил, что вся борьба пошла «насмарку».

Как писал NEWS.ru, Агутин заявил, что был «ошарашен», когда не получил звание «Народный артист РФ» к своему 50-летнему юбилею в прошлом году. По его мнению, он попал под «гребёнку» Минкультуры, решившего «не раздавать всем» почётное звание.