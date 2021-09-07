«Он упал со стула на моих глазах»: Добровинский рассказал, как умер Краснов

Как удалось узнать NEWS.ru, юрист Александр Добровинский был последним, кто видел здоровым Бориса Краснова — сценографа и автора декораций «Рождественских встреч Аллы Пугачёвой», шоу Филиппа Киркорова, Валерия Леонтьева и многих других звёзд российской эстрады, художника-постановщика Кремлёвского дворца. Краснов ушёл из жизни сегодня, 7 сентября, после долгой болезни. Причиной смерти сценографа стали последствия инсульта, который случился прямо на глазах адвоката. Каким был Борис Краснов, что сломало его жизнь и правда ли, будто художника перед смертью бросили даже родственники, Добровинский рассказал в беседе с NEWS.ru.

Александр Добровинский Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек «тысяча вольт»: невероятно энергичный. Таким был Борис. Если вы возьмёте список его работ, весьма внушительный, очень удивитесь: разве можно успеть столько сделать на протяжении одной жизни? Он успел, — рассказал правозащитник.

В списке работ Бориса Краснова — почти 500 проектов. Это оформление не только грандиозных концертов ведущих артистов отечественной эстрады и балета, в том числе за рубежом (например, триумфальное выступление Майи Плисецкой в «Сити-Центре» в Нью-Йорке), но и международных спортивных и цирковых фестивалей, спектаклей в России, Америке, Португалии, Франции, Греции... Мастерство Краснова признавали во всём мире, его имя означало знак качества, и это было заслуженным признанием, подчёркивает Добровинский, добавляя, что жизнь Борис воспринимал ярко и... на надрыве.

«Репутацию Краснова „убили“ завистники и мерзавцы»

В 2010-м Краснов оказался замешан в громком скандале. Его привлекли в качестве одного из пяти обвиняемых по уголовному делу о якобы вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании — организатора международных выставок. Практически в самом начале следствия художника сразил инсульт.

Александр Добровинский убеждён: Краснов был невиновен. Юрист рассказал, что против художника у следователей не было ни одного серьёзного доказательства.

Но он со своим особым восприятием — оголённый нерв — переживал страшно. В первую очередь оттого, что репутация и честное имя, которые он зарабатывал десятилетиями, оказались испачканы одним махом, — рассказал NEWS.ru Добровинский.

«Кто-то его „заказал“»

Юрист не исключает, что репутацию Краснова могли «убить» намеренно завистники либо конкуренты.

Кто-то его «заказал». Я так думаю. В таком мире живём: по-настоящему яркие, талантливые и успешные люди, каким был Краснов, не дают покоя завистникам и мерзавцам, — считает Добровинский.

Инсульт, который навсегда перечеркнул прежнюю жизнь Бориса Краснова, произошёл прямо на глазах Александра Добровинского. Он вспоминает, что трагедия случилась совершенно внезапно.

Мы сидели в офисе и беседовали об этой неприятной ситуации (обвинениях против Краснова. — NEWS.ru). Боря эмоционально говорил. Вдруг речь прервалась, и он упал со стула прямо на моих глазах. Его сразил инсульт, тогда ещё первый. Было это в 2011-м, — вспоминает юрист.

«Смотри, в кого я превратился»

Несколько дней сценограф провёл в коме с отёком мозга, рассказывает Добровинский. Был парализован — не слушались ни руки, ни ноги. Краснов не мог говорить. Лечился в Германии и Швейцарии. Восстановление происходило очень медленно. Лишь в 2015-м он смог вернуться в Россию. Возили его в инвалидном кресле жена Евгения, сын Даниил или дочь Дарина, иногда помощники. К этому времени с Краснова уже сняли обвинения в преступлении, подчёркивает Добровинский. А вот вернуть потерянное здоровье уже не удалось.

Борис Краснов Сергей Бобылев/ТАСС

Я его навещал. Разговаривали о разном. Хотя Боре говорить было сложно, каждое слово давалось с большим трудом. Переживал: «Смотри, в кого я превратился», — делится юрист.

Весной этого года художник перенёс коронавирус в тяжёлой форме, а следом — повторный инсульт. Находился в центре паллиативной помощи. Просто родные в таких случаях не справляются, объясняет правозащитник, а данное учреждение специализируется на помощи уже обречённым пациентам, облегчая их последние страдания.

Близкие понимали, что Борис уходит. Нет, он не был брошен семьёй. И друзья, как могли, помогали, — рассказывает Добровинский.

У сценографа остались вдова и двое детей. Дочь Дарина на личной странице в соцсети посвятила отцу трогательный пост: