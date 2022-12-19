«Он не должен исчезать»: Навка заступилась за Урганта Татьяна Навка заявила о большом уважении к Ивану Урганту

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Иван Ургант

Татьяна Навка прокомментировала ситуацию с Иваном Ургантом, который в последнее время буквально исчез с эфиров и знаковых мероприятий на телевидении. В интервью Надежде Стрелец на YouTube она поделилась своим мнением о том, что актер должен снова появиться на федеральном канале, чтобы дарить позитив зрителям.

Я думаю, он вернется. Он ничего плохо не сделал, ничего не сказал, насколько я знаю, не прокомментировал. Я очень уважаю Ивана, он не должен исчезать и это какая-то глупость, — считает жена Дмитрия Пескова.

Поддержал предложение вернуть программу Ивана Урганта на Первый канал и актер Оскар Кучера. Он считает, что кампания против шоумена могла быть проплаченной. В частности, Кучера призвал отказаться от «деланной радости» на телевидении, имея в виду и «голубые огоньки».

Ранее телеведущий Иван Ургант сообщил, что не знал о том, что режиссер Евгений Кулик решил не приглашать его к участию в съемках фильма «Елки — 9». Артист с иронией отнесся к этой новости и заявил, что Кулик «вбил последний гвоздь в крышку его блестящей актерской карьеры».