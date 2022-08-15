«Ограниченный» вокал Газманова сравнили с возможностями молодого певца Продюсер Павел Рудченко сравнил ограниченный вокал Газманова с возможностями Шамана

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олег Газманов

По вокальным данным певца Шамана (Shaman) и Олега Газманова просто невозможно сравнивать, так как в этом компоненте молодой исполнитель гораздо сильнее, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его словам, их можно сопоставить только по патриотизму и патриотическим произведениям. Шаман обрел популярность после песни «Я русский». Клип на эту композицию на YouTube собрал больше 9 миллионов просмотров

У Шамана вокальные данные намного сильнее, чем у Газманова. В репертуаре у него может быть намного больше интересных произведений. У Газманова все-таки ограниченные вокальные данные, он больше поет душой или проговаривает какие-то сложные моменты. Если их сравнить в вокальном отношении, то Шаман однозначно стоит выше Газманова, — сказал Рудченко.

Он считает Шамана талантливым человеком, который хочет пробиваться сам. В этом плане у молодого исполнителя могут быть сложности.

Такой сложный нюанс. Насколько это будет удачно, потому что даже Виктор Дробыш помогает ему только в издании песен как дистрибьютер, но сам Шаман не считает его продюсером. Он все хочет делать сам. В этом плане, наверное, сложная судьба пробивания на сцену получится, — полагает Рудченко.

По его мнению, песня «Я русский» — душеподъемная и патриотическая. Шаман поможет занять нишу российских артистов, которая частично освободилась, в частности, музыкант может стать исполнителем патриотичной направленности.

То, что у него уже зашло, в этом есть потребность у населения. Я бы на его месте не стал менять жанр, а работал бы в нем. С этой стороны его можно сравнить и с Газмановым, Розенбаумом, с людьми, которые поют о России и гордятся страной, — подытожил Рудченко.

Ранее педагог по вокалу Юлия Таравкова заявила, что Шаман — это новый Олег Газманов. По ее мнению, он претендует на роль исполнителя патриотических песен, так как эта музыкальная ниша современной молодежью совершенно не занята. Cам SHAMAN призвал не вешать ярлыки и не давать определения музыке.