Новый год и новый зал: что российские звезды будут делать под бой курантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Полина Гагарина выступает на открытии концертного зала «Москва» в городском променаде «Остров Мечты» в Москве

В столичном парке развлечений «Остров Мечты» открылся новый концертный зал «Москва». Площадка-трансформер распахнула свои двери для первых зрителей и звезд российской эстрады, которые оценили атмосферу и акустику зала. Артисты пообещали вернуться сюда вновь. Кто из звездных гостей приехал поздравить организаторов и как они готовятся к новогодней сказке — в галерее NEWS.ru.

Идея создать новый концертный зал в пределах МКАД появилась у инициаторов проекта около трех лет назад. Однако пандемия внесла свои коррективы, поэтому активные работы начались лишь спустя 1,5 года. Площадка-трансформер имеет четыре типа конфигурации и может менять вместимость в зависимости от мероприятия. В зале могут проходить как концерты с танцполом, так и театральные представления. По мнению генерального директора «Москвы» Николая Ивина, запуск концертного зала по праву станет одним из главных открытий в столице в 2022 году.

По моему мнению, концертных площадок в Москве было недостаточно, и многие промоутеры жаловались на это. Наш зал отличается своей замечательной акустикой и новейшими технологиями. Это позволяет всем промоутерам организовать на нашей площадке любое шоу, — заявил Ивин.

Название «Москва» в честь «лучшего города земли», по словам Ивина, было выбрано неслучайно по задумке самого генерального директора. Помимо всего прочего, площадь в променаде, где расположился новый зал, также названа в честь российской столицы. Поэтому такое решение было вполне логичным. Впрочем, как и решение открыть площадку в самом «Острове мечты».

В других странах есть опыт реализации подобных проектов в рамках развлекательных кластеров. Когда семья, к примеру, едет в такие парки развлечения, каждый член семьи может провести здесь время и найти занятие по душе. Родители могут пойти на концерт, а дети — на аттракционы. Потом они могут собраться и посидеть на наших красивых променадах или поесть в ресторанах, — отметил Ивин в беседе с NEWS.ru.

На начальном этапе цены для проведения концертов будут не слишком дорогими — меньше, чем в Кремлевском дворце и «Крокус Сити Холле», отметил Ивин. Руководство зала уже ведет переговоры по сотрудничеству с российскими артистами. Некоторые из них приехали поздравить организаторов и успели дать первый концерт на новой сцене.

Совсем скоро в «Москве» пройдут первые новогодние представления. NEWS.ru поинтересовался у известных российских артистов, как они собираются отмечать Новый год.

В новогоднюю ночь я всегда выбираю работу. Не все, конечно, соглашаются на это, но я просто привык, что для меня это рабочий день. А 1 января традиционно провожу с семьей, — поделился своими планами певец Брендон Стоун. — Надеюсь, моя семья это не услышит, но подарки я до сих пор не купил. Думаю, что к 31 декабря все будет готово.

Впрочем, солисты группы «Непара» не успели купить не только подарки, но и даже елку — «все никак руки не доходят».

Я каждый день думаю: «Надо купить елку, надо купить елку». Но елки так и нет. Зато огонечки пока повесила, — сказала новая солистка «Непары» Дарья Храмова.

«Золотой голос» России Николай Басков радостно заявил, что в Новый год он так же, как и многие его коллеги, будет работать. В последнее время появилось множество слухов о тяжелом состоянии певца. Проблемы со здоровьем, конечно, есть, но все хорошо, просто нужна реабилитация, отметил Басков.

Несмотря на то что вы все (журналисты. — NEWS.ru) говорили, что я чуть ли не умираю, в Новый год я буду выступать. Мои друзья решили меня поддержать, так как я 1,5 месяца не работаю, и дали возможность подзаработать. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А я хочу работать, — сказал Басков.

А певец Стас Пьеха не стал скрывать, какой подарок он хотел бы найти для себя под елочкой в этом году.

Я бы очень хотел получить государственный грант на развитие своего фонда, — заявил Пьеха.

Первый концерт в новом зале отгремел, и теперь тут ожидаются новые представления. На официальном сайте уже есть раздел с афишей, который, как понадеялось руководство, будет с каждым днем пополняться новыми мероприятиями.