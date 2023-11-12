Noize MC продолжил судиться с бывшим концертным директором SHOT: Noize MC отказался признавать клеветой обвинения в адрес бывшего директора

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Noize MC (Иван Алексеев)

Рэпер Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал апелляционную жалобу на решение суда, признавшего клеветой обвинения артиста в адрес его бывшего концертного директора Артема Миронова, сообщает Telegram-канал SHOT. Музыкант во время интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) обвинил Миронова в присвоении средств от продажи билетов на концерты, которые были отменены.

От рэпера потребовали удалить видео и опубликовать опровержение своих слов. Кроме того, Миронов требовал заплатить ему компенсацию в размере одного рубля за каждый просмотр дискредитирующего его интервью. На момент разбирательства у видео было 9,5 млн просмотров. Суд в удовлетворении этого требования отказал.

Noize MC требует отменить решение предыдущего суда, признавшего его интервью клеветой. Сейчас Арбитражный суд Московского округа принял жалобы к производству. Новое решение ожидается в ближайший месяц.

В ноябре Noize MC выписали штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Музыкант не указал обязательную маркировку на двух заметках на своей странице во «ВКонтакте». Соответствующий статус артист получил 18 ноября 2022 года.