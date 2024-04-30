Нижегородская актриса Ирина Пегова поразила поклонников новым образом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Пегова

Нижегородская актриса Ирина Пегова восхитила поклонников новым образом. На снимке, который она разместила в социальных сетях, артистка представлена в красном наряде. Фанаты положительно оценили наряд и оставили множество восторженных комментариев к публикации. Юзеры назвали платье стильным и заявили, что актрисе оно к лицу, пишет издание NewsNN.ru.

Она облачилась в приталенный пиджак красного цвета и широкие брюки в тон, на фото она представлена на высоких каблуках. В качестве дополнения к образу актриса выбрала черную сумку и красный чехол для телефона.

Пегова родилась 18 июня 1978 года в городе Выксе Нижегородской области. Ее карьера стартовала в 2003 году, когда она дебютировала в фильме Алексея Учителя «Прогулка». На сегодняшний день фильмография актрисы насчитывает более 110 картин.

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