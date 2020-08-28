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Шоу-бизнес

Николай Басков выложил фото своей кошки по имени Шанель

20:56, 28 августа 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Николай Басков решил продемонстрировать поклонникам своего творчества фотографию обаятельной кошки по имени Шанель.

Мимишность зашкаливает, — написал Басков в Instagram.

В свою очередь фанаты артиста разразились восторженными комментариями в адрес трогательного поста. Кто-то даже написал, что «питомцы всегда очень похожи на своих хозяев», уточняет «Экспресс Газета».

Ранее NEWS.ru писал, что российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала тизер своего нового шоу, в котором снялся Басков.

Новый проект станет перезапуском программы «Прямой карантин», которым Ивлеева занялась во время пандемии. Точная дата премьеры не называется, однако известно, что оно должно выйти в ближайшее время.

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