Николай Басков выложил фото своей кошки по имени Шанель

Российский певец Николай Басков решил продемонстрировать поклонникам своего творчества фотографию обаятельной кошки по имени Шанель.
Мимишность зашкаливает, — написал Басков в Instagram.
В свою очередь фанаты артиста разразились восторженными комментариями в адрес трогательного поста. Кто-то даже написал, что «питомцы всегда очень похожи на своих хозяев»,
Ранее NEWS.ru писал, что российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева опубликовала тизер своего нового шоу, в котором снялся Басков.
Новый проект станет перезапуском программы «Прямой карантин», которым Ивлеева занялась во время пандемии. Точная дата премьеры не называется, однако известно, что оно должно выйти в ближайшее время.
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