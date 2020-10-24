Басков раскрыл свой оригинальный рецепт спасения от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6869e3b0-1637-11eb-b430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Николай Басков заявил, что вовсе не паникует из-за коронавируса. А всё потому, что у него есть свой оригинальный способ борьбы с инфекцией.

По его словам, у многих сейчас «едет крыша».

Я тут летел в самолёте, человек за полёт до Санкт-Петербурга 10 раз поменял перчатки, 10 раз поменял маски, сбрызгивал руки. Как говорят: мы притягиваем то, чего боимся, — отметил Басков в эфире НТВ.

Певец также добавил, что в настоящее время все «помешаны на этом коронавирусе, хотя есть проблемы и поглубже». Простая маска не сможет защитить от заразы, уверен Басков.

Оригинальный способ борьбы певца с вирусом заключается в обработке полости рта и носовых пазух раствором серебра.

Ранее NEWS.ru писал, что российский композитор Игорь Крутой рассказал, из-за чего между ним и певцом Николаем Басковым произошла шуточная драка в аэропорту Минска.

По словам композитора, артист хотел разбить его смартфон после того, как заметил, что Крутой снимает на видео их беседу с Сергеем Лазаревым.