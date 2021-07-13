«Нездоровая худоба»: певец Шура изменился до неузнаваемости

Российский певец Шура изменился до неузнаваемости. Исполнитель похудел так сильно, что поклонники в Instagram начали волноваться о его здоровье. Некоторые, однако, оценили успехи Шуры и теперь выпрашивают секрет похудения.

На крайнем фото певца в соцсети он стоит боком и рекламирует обувь. Фанатов реклама мало заинтересовала — куда важнее то, что Шура резко потерял в весе. Стоит отметить, что подписчики разделились на два лагеря. Одни уверены, что исполнитель стал гораздо привлекательнее после того, как сбросил лишние килограммы. Другие заволновались, решив, что у Шуры могут быть проблемы со здоровьем.

«Что-то я уже переживаю за тебя, уж больно слишком похудел, нездоровая худоба», «Саша, больше не худейте», «Александр! Нет предела совершенству», «Опять жирок откачал?», «Почему такой худой? Всё ли в порядке?», «Раскройте секрет похудения! Выглядите шикарно», «Такой худенький, уже можно кушать», «Какой молодец, как похудел, супер!», написали комментаторы.

О похудении Шуры ходят разные слухи. Кто-то считает, что певец обращался к пластическому хирургу, другие — что он добился всего сам, путём диет и спорта. Сам исполнитель находит процесс изменения забавным.

Пересматриваю старые фотографии и не могу поверить, что я похудел на 35 килограммов! Ряха, конечно, у меня была знатная! — как-то высказался он.

Ранее сообщалось, что муж Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв вызвал сочувствие фанатов похудевшим и осунувшимся видом. Фигурист выступил в Сочи в обновлённой постановке «Руслан и Людмила».