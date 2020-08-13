Нетребко воссоединилась с сыном после разлуки

https://static.news.ru/photo/7b95b43e-ddff-11ea-8d08-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Народная артистка РФ Анна Нетребко воссоединилась с сыном Тьяго после трёхнедельной разлуки. Она была вызвана длительным гастрольным вояжем — первым после режима самоизоляции.

Во время карантина, введённого из-за пандемии коронавируса, оперная певица почти не покидала свою квартиру в Вене. Компанию ей составляли сын и муж — заслуженный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов. В родных стенах Нетребко занималась кулинарией и художественным творчеством, пишет Teleprogramma.pro.

Тем не менее последние дни ей давались тяжело. Артистка признавалась, что жить без гастролей и путешествий ей сложно. Поэтому после снятия ограничений в Австрии, вся семья отправилась на отдых в турецкий Бодрум. После этого супружеская чета, оставив сына дома, отправилась на гастроли.

Почти три недели они выступали на разных концертных площадках Италии, побывали в Неаполе, Вероне, Риме, Палермо и других городах. Гуляя между выступлениями по римским улочкам, певица вспоминала, что именно здесь встретила будущего супруга, с которым счастлива уже шесть лет.

Тем не менее она скучала по 11-летнему Тьяго, который появился на свет в предыдущих отношениях с оперным певцом из Уругвая Эрвином Шроттом. Поэтому Нетребко попросила сестру привезти сына в Любляну. Встреча оказалась трогательной, артистка нашла много ласковых слов в адрес ребёнка, заключив его в свои объятия.

Как писал NEWS.ru, ранее Нетребко заявила, что не страдает от избыточного веса, поэтому все досужие сплетни о её диетах для похудения и публикации об авторских методиках по сжиганию жира не что иное, как выдумки. Российская и австрийская оперная певица уверяет, что не корректирует пропорции тела.