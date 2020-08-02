Нетребко показала красоту фигуры подчёркнутой линией декольте

https://static.news.ru/photo/f5250924-d4a1-11ea-a805-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: anna_netrebko_yusi_tiago/instagram.com

Народная артистка РФ Анна Нетребко заявила, что не страдает от избыточного веса, поэтому все досужие сплетни о её диетах для похудения и публикации об авторских методиках по сжиганию жира не что иное, как выдумки. Российская и австрийская оперная певица уверяет, что не корректирует пропорции тела.

По её словам, она уже несколько лет носит вещи одного размера, а её вес практически не меняется. 48-летняя возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова отмечает, что не намерена сидеть на жёстких диетах ради мнимых идеалов красоты, сообщает StarHit.

Как будто в подтверждение своей прекрасной формы Нетребко обнародовала серию фотографий с прогулок по итальянской Вероне. На большинстве снимков она предстала перед камерой в лёгкой летней одежде, подчёркивающей гладкие загорелые ноги и линию декольте. При этом дизайнерские модели не пришлось дополнять большим количеством украшений. Лишь на некоторых кадрах можно увидеть то браслет, то часы с белым ремешком, то широкополую шляпу.

Красоту певицы отметил и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев. По словам искусствоведа, Нетребко выглядит восхитительно и у неё нет нужды худеть.

Ранее, как писал NEWS.ru, Нетребко восхитила поклонников нежно-персиковым тренчем, в котором во время гастролей отправилась любоваться шедеврами Дрезденской картинной галереи.