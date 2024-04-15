«Не решились поздравить»: Собчак рассказала о бойкоте Пугачевой на эстраде Собчак заявила, что российские звезды отказались поздравлять Пугачеву публично

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что многие российские коллеги певицы Аллы Пугачевой отказались поздравлять ее с юбилеем публично. Собчак узнала об этом во время съемок своего документального фильма в честь 75-летия Пугачевой. Она отметила, что ее не удивила подобная реакция артистов.

За последние 2 года вам через многое пришлось пройти, но, кажется, все это в вашей жизни уже было: и клеветники, и завистники... Время однажды уже расставило все по своим местам, я уверена, расставит и сейчас. Меня не удивили отказы ваших коллег по сцене, которые еще вчера вас боготворили, а сегодня не решились поздравить вас публично. Это ожидаемо, никого не осуждаю, — обратилась к Пугачевой Собак.

Ранее певица Лолита Милявская призналась, что всю жизнь боялась Пугачеву, которая «давала ей люлей» и не решалась называть ее по имени. Артистка рассказала, что обижалась на Примадонну, но со временем осознала, что была «дурехой, которой очень повезло», ведь Пугачева была сильным наставником.

До этого Кристина Орбакайте рассказала, что Алла Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию. Орбакайте также поздравила знаменитую мать с юбилеем, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».