«Не пристраиваться»: Киркоров высказался о дресс-коде для артистов Киркоров поддержал идею ввести дресс-код для артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Артисты должны подстраиваться под ситуацию и соблюдать дресс-код, так как сейчас «непростое время», заявил российский певец Филипп Киркоров, комментируя предложение Госдумы обязать звезд придерживаться определенного регламента в одежде. По его словам, которые приводит Teleprogramma.pro, главное в этом деле — «не пристраиваться».

Мы живем в непростое время, и артисты должны подстраиваться. Главное — не пристраиваться. Есть поза, а есть позиция, — сказал Киркоров.

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях следовало ввести в России уже давно. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.

Музкритик Евгений Бабичев считает, что принятие закона о дресс-коде для российских артистов может превратить отечественный шоу-бизнес в советскую эстраду. По его словам, исполнители должны самостоятельно решать, что надеть. Собеседник не исключил, что подобные реформы уничтожат конкуренцию и элемент шоу в индустрии.