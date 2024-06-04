В Госдуме захотели ввести дресс-код для артистов после шоу Бузовой Депутат Филатова предложила ввести правила в одежде артистов после шоу Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления певицы Ольги Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений, передает ТАСС. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей, — отметила Филатова.

Ранее стало известно, что сотрудники управления Следственного комитета РФ в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на концертный костюм Ольги Бузовой. Певица появилась на сцене в Уфе в кожаном боди.

Сама Бузова заявила, что сцена является для нее частью жизни, она всегда тщательно готовится к выступлениям и шьет яркие и запоминающиеся наряды для каждого концерта. Кроме того, у фестиваля VK Fest есть возрастное ограничение, а вход на него платный. Если кто-то не хотел смотреть на выступление, то пропустить встречу можно было без проблем, добавила певица.

Случаем уже заинтересовалась журналистка Ксения Собчак. Она задалась вопросом, почему Бузовой можно выступать в боди, а блогеру Анастасии Ивлеевой на «голой» вечеринке ходить в почти такой же одежде нельзя.