«Давно следовало сделать»: депутат о введении в России дресс-кода для звезд Депутат Шолохов поддержал идею о введении в России дресс-кода для артистов

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Уже давно следовало ввести в России обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях, поделился мнением с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.

Я не знаю, нужна ли здесь законодательная инициатива. Стоит посмотреть уже действующий свод законодательства. Мне кажется, в сфере ограничения детей от пагубного влияния существует довольно большая нормативная база. Мы, полагаю, сможем найти там подходящие формулировки. Сейчас речь идет скорее о правоприменении. Для меня также не совсем очевидно, что подобной проблемой должно и может заниматься Министерство культуры. Но проработать требования к одежде артистов, используемой на мероприятиях с участием детей и подростков, нужно. Сама идея правильная, и это давно следовало бы сделать, — сказал Шолохов.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова на фоне выступления Бузовой в Уфе предложила ввести требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, которые не предполагают возрастных ограничений. Соответствующее обращение она направила министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Шоумен Стас Барецкий, комментируя выступление певицы Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе, предложил переодеть артистов во фраки и сарафаны. Он подчеркнул, что в трусах надо ходить у себя в огороде, а не бегать по передачам.