Музкритик раскрыл, во что дресс-код превратит российский шоу-бизнес Музкритик Бабичев: закон о дресс-коде может уничтожить российский шоу-бизнес

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Принятие закона о дресс-коде для российских артистов может превратить отечественный шоу-бизнес в советскую эстраду, предупредил NEWS.ru музкритик Евгений Бабичев. По его словам, исполнители должны самостоятельно решать, что надеть.

Если не подразумевает статус события, присутствие первых лиц, выступление на религиозном празднике, артист сам решает, что надеть. Иногда на одном концерте 10–15 образов меняют. Это все шоу. Иначе мы рискуем вернуться в СССР не в самом лучшем проявлении, когда менялись на сцене только лица — все в одинаковых костюмах стояли у микрофона, — добавил Бабичев.

Он предположил, что такие ограничения увеличат отставание российского шоу-бизнеса от зарубежного с 50 лет до 70–80 лет. Собеседник не исключил, что подобные реформы уничтожат конкуренцию и элемент шоу в индустрии.

Давайте не будем называть это шоу-бизнесом. Назовем просто российской эстрадой без возможности выделяться, развиваться, без конкуренции, с одинаковым, не выходящим за рамки репертуаром. [Если] раньше отставание российского шоу-бизнеса от западного оценивали в 50 лет, то будет в 70–80 лет. Ну пожурили Бузову, но законы зачем принимать? — подытожил Бабичев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что уже давно следовало ввести в России обязательный дресс-код для артистов на их выступлениях. По его словам, звезды шоу-бизнеса не должны забывать о том, что они привлекают особое внимание общественности и влияют на мнения.