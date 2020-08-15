«Не можем без боли смотреть»: в Би-2 отреагировали на протесты в Белоруссии

Музыканты рок-группы «Би-2» отреагировали на протесты в Белоруссии. По словам исполнителей Шуры Би-2 (Александр Уман, родился в Бобруйске) и Лёвы Би-2 (Егор Бортник, родился в Минске), на происходящее в республике невозможно смотреть без боли. Соответствующее видеообращение они опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети Instagram.
Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа, — говорится в ролике.
Кроме того, Бортник и Уман искренне поддержали Белоруссию «в её борьбе за свободу». Также музыканты попросили силовиков перестать поддерживать «агрессивный режим» и «избивать собственный народ и воевать с собственным народом».
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