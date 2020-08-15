«Не можем без боли смотреть»: в Би-2 отреагировали на протесты в Белоруссии

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Художник Никас Сафронов назвал размер своих ежемесячных расходов. По его словам, всё заработанное он сразу тратит, так как не привык откладывать.

Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни на самом деле немногое — кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И...