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«Не можем без боли смотреть»: в Би-2 отреагировали на протесты в Белоруссии

12:52, 15 августа 2020
Фото: b2band/instagram.com

Музыканты рок-группы «Би-2» отреагировали на протесты в Белоруссии. По словам исполнителей Шуры Би-2 (Александр Уман, родился в Бобруйске) и Лёвы Би-2 (Егор Бортник, родился в Минске), на происходящее в республике невозможно смотреть без боли. Соответствующее видеообращение они опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети Instagram.

Мы не можем без боли смотреть на происходящее в родной Беларуси. Мы просим прекратить насилие против мирного народа, — говорится в ролике.

Кроме того, Бортник и Уман искренне поддержали Белоруссию «в её борьбе за свободу». Также музыканты попросили силовиков перестать поддерживать «агрессивный режим» и «избивать собственный народ и воевать с собственным народом».

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