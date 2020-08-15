Лукашенко заявил об отставке правительства Белоруссии

https://static.news.ru/photo/46d092d8-deda-11ea-b320-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, победивший, по данным ЦИК, на выборах главы государства, 15 августа проводит совещание, посвящённое дальнейшей работе правительства.

Главный вопрос — правительство. Как обычно, после избрания президента слагает полномочия. Надо подготовить все документы, сейчас же подписать их. Выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства, — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что только что поговорил с премьером Романом Головченко. По словам Лукашенко, председатель правительства находится на месте и работает.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.