«Не хочу спать с ней»: Тарасов ответил на вопрос о сексе с Бузовой Тарасов заявил, что не хочет заниматься сексом с Бузовой

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Дмитрий Тарасов

Экс-футболист Дмитрий Тарасов в шоу «Алена, Блин. Посидим», отвечая на вопрос в рамках конкурса, сообщил, что не хотел бы заниматься сексом с бывшей женой певицей Ольгой Бузовой. Он сообщил, что сейчас счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко, которая воспитывает от него четверых детей, и не хочет иметь отношений с другими женщинами. Также Тарасов не исключил, что через некоторое время у них с Костенко появится пятый ребенок.

Не хочу спать с ней [с Бузовой] , ни ч кем не хочу. Сейчас не хочу. Ее поцелуем в щечку. Я спать ни с кем не хочу. Но я не уклоняюсь от секса, — с улыбкой сказал Тарасов.

Ранее Бузова в своей речи прилюдно оскорбила Тарасова. Она шутливо заметила, что самым простым способом стать известным футболистом является женитьба на самой популярной девушке в стране. Бузова также добавила, что можно даже развестись и завершить карьеру в футболе, но остаться знаменитым благодаря такому союзу. При этом сам Тарасов не прокомментировал высказывания своей бывшей жены.

До этого Костенко попала в больницу накануне своего дня рождения. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В больницу она уехала вместе с новорожденным сыном. Модель поделилась, что не берегла себя и сильно переутомилась.