Недавно родившая жена Тарасова загремела в больницу накануне юбилея Костенко попала в больницу с новорожденным сыном

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

Российская модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко попала в больницу накануне своего дня рождения. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В больницу она уехала вместе с новорожденным сыном.

Модель поделилась, что не берегла себя и сильно переутомилась. Также она добавила, что теперь не знает, как праздновать свой юбилей, который состоится 29 марта. По ее словам, планировалось пышное празднование, однако теперь, скорее всего, свои 30 лет Костенко встретить в кругу родных и близких.

Знаете, я уже начинаю верить в теорию о том, что перед днем рождения человека его ангелы летят на небо отчитываться за пройденный год и в этот момент именинник ослабевает. Эта теория вполне имеет место, судя по последним событиям, - поделилась девушка с подписчиками.

15 февраля пара стала родителями в четвертый раз. Тарасов отметил, что лично присутствовал при родах. Родившийся сын стал пятым ребенком футболиста. От первого брака спортсмен воспитывает 15-летнюю дочь Ангелину.

Ранее Бузова с иронией высказалась о Тарасове, заявив, что он потерял популярность после разрыва отношений с ней. Она добавила, что о футболисте никто бы не вспомнил, если бы не она.