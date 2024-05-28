Бузова прилюдно унизила Тарасова на светском мероприятии Бузова про Тарасова: женитьба на мне — простой способ стать медийным футболистом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова на церемонии «Winline Герои РПЛ» упомянула в своей речи бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова и попыталась его оскорбить прилюдно, сообщает StarHit. Она шутливо заметила, что самым простым способом стать известным футболистом является женитьба на самой популярной девушке в стране.

Ребят, есть простой вариант, как стать самым медийным футболистом. Можно просто жениться на Бузовой — на самой популярной девушке в стране. Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол, — сказала Бузова.

Бузова также добавила, что можно даже развестись и завершить карьеру в футболе, но остаться знаменитым благодаря такому союзу. При этом сам Тарасов пока не комментировал высказывания своей бывшей жены.

Ранее Бузова поцеловалась с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в выпуске шоу «Лига городов» на ТНТ. Произошло это на глазах у ее бывшего возлюбленного — блогера Давида Манукяна (Дава), который с улыбкой отреагировал на случившееся.

Ранее Дава на съемках шоу «Сокровища императора» подарил букет красных роз Бузовой, с которой не общался с момента расставания. Рэпер подчеркнул, что за многое благодарен экс-возлюбленной, после чего обнял и поцеловал ее в шею.