«Не гражданин, а прилипала»: Коц высмеял вернувшегося в Россию Шарлота Военкор Коц назвал вернувшегося в Россию певца Шарлота «прилипалой»

Фото: Социальные сети

Эдуард Шарлот

Сжегший ранее свой российский паспорт певец Шарлот не смог найти аудиторию за рубежом, отчего решил вернуться в Россию, считает военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале военкор назвал артиста «прилипалой», отказавшись признавать его публичные раскаяния.

Оказывается, за границей со своим альбомом на русском языке ты никому не нужен. И никто тебе за него денежку платить не будет, даже если ты педераст. Или старательно его из себя изображаешь. Особенно в Киеве. Теперь вот вернулся, громогласно заявив, что будет бороться за русскую культуру как певец, композитор и гражданин. А из широких штанин ты что достанешь? Не гражданин ты, а прилипала, — написал Коц.

Ранее Шарлот заявил о своем возвращении в Россию, пояснив, что долгое время находился в заблуждении от потоков различной информации. В петербургском аэропорту Пулково 22 ноября Шарлот был задержан. В комнате полиции он на видео попросил прощения за свой поступок с публичным сожжением паспорта и сказал, что «больше так не будет».

До этого СМИ сообщали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере. Предполагается, что исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии.