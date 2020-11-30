Навка восхитилась трудолюбием Бузовой на «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/43cab21e-33b5-11eb-877a-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка высказалась об участии Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период». По мнению жены пресс-секретаря президента РФ, фигурное катание певице даётся тяжело, но её целеустремлённость восхищает.

Как отметила Навка на своей странице в Instagram, она не была знакома с певицей лично, но после общения оказалось, что Ольга Бузова «вполне приятная, адекватная и невероятно трудолюбивая девушка».

Хочу отметить, что фигурное катание, на мой взгляд, даётся ей тяжелее всех остальных участников, но её работоспособность, упорство и азарт привели к финалу, — написала Навка в комментарии под совместным фото с Бузовой.

О певице также высказался историк Эдвард Радзинский. Он назвал артистку «воплощением всего усреднённого». На такие мысли его натолкнуло чтение комментариев на своём YouTube-канале.

Как писал ранее NEWS.ru, телеведущая и певица Ольга Бузова, привыкшая всегда побеждать, выступила вместе со своим партнёром, фигуристом Дмитрием Соловьёвым, с драматическим номером по мотивам фильма «Экипаж» под песню Филиппа Киркорова на шоу «Ледниковый период». Откатав номер, Бузова была довольна своим выступлением, но комментарии судей сразу же опустили певицу с небес на землю. Она получила всего 11,70 балла.

Техника артистки, по мнению судей, оказалась слабой, и из-за низких оценок она в итоге стала номинанткой на выбывание. Когда светская львица услышала судейский вердикт, из её глаз потекли слёзы.